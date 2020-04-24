Москва, , 17:44 — REGNUM Федеральный бюджет по итогам 2020 года может быть исполнен с дефицитов до 6% ВВП. Об этом заявила на пресс-конференции 24 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, бюджет в настоящее время сталкивается с существенным сокращением нефтегазовых и ненефтегазовых доходов, тем временем увеличиваются расходы на предпринимаемые антикризисные меры.

При этом Набиуллина заверила, что проводимая властями осторожная макроэкономическая политика позволит поддержать расходы бюджета в сложившихся условиях. В распоряжении правительства есть необходимые запасы, включая Фонд национального благосостояния, отметила глава ЦБ.