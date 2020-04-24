Тбилиси, , 17:36 — REGNUM Обещанная донорами финансовая помощь в размере $3,5 млрд поэтапно поступить в Грузию до конца текущего года, сообщил журналистам министр финансов Грузии Вано Мачавариани.

По его словам, для этого необходимо пройти все процедуры, ратифицировать соответствующие соглашения, получить окончательное утверждение от доноров.

По информации министра, первые суммы Грузия получит в ближайший период от Всемирного банка, затем ожидается транш от МВФ. Также в ближайшие месяцы обещает зачислить суммы Азиатский банк развития.

«План поступлений сумм от доноров расписан до конца текущего года», — заявил Мачавариани.

На основании обещанной донорами помощи правительство Грузии составило антикризисный экономический план, бюджет которого составляет 3,5 млн лари.