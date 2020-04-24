Москва, 24 апреля 2020, 17:27 — REGNUM В РФ следует смягчить ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
В-третьих, как пояснил Делягин, нужен автоматический кредит в заявительном порядке любому малому, среднему и микробизнесу (включая ИП и самозанятых) в размере до четверти прошлогоднего годового оборота.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что темп роста ВВП России за 2020 год станет отрицательным.