Москва, , 17:27 — REGNUM В РФ следует смягчить ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Экономического спада можно избежать, если, во-первых, прямо сейчас смягчить ограничения, связанные с коронавирусом до какого-то разумного уровня. Как минимум разрешить людям выходить из домов для занятий спортом в одиночку, — сказал Делягин. — Во-вторых, людям необходимо дать деньги. Не надо вертолётного метода. Нужен заявительный порядок регистрации безработных (с ответственностью за сообщение ложной информации) с последующим получением суммы в размере двух прожиточных минимумов. Это единственное, что может спасти людей из теневой экономики».

В-третьих, как пояснил Делягин, нужен автоматический кредит в заявительном порядке любому малому, среднему и микробизнесу (включая ИП и самозанятых) в размере до четверти прошлогоднего годового оборота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что темп роста ВВП России за 2020 год станет отрицательным.