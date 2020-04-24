Душанбе, , 16:54 — REGNUM За январь-март 2020 года Таджикистан импортировал более 25,6 тыс. тонн сельскохозяйственных товаров, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (15,7 тыс. тонн) больше на 63,6%. Однако объёмы экспорта сельхозпродукции снизились почти на 50%.

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По данным Таможенной службы Таджикистана, за указанный период в Таджикистан было завезено 305,4 тонны лука и более 8 тыс. тонн картофеля, что в 5,8 раз превышает показатель за аналогичный период 2019 года. При этом объёмы импорта томатов, цитрусовых и фиников также стали увеличиваться.

С начала 2020 года Таджикистан экспортировал за рубеж свыше 12,1 тыс. тонн продукции, произведенной сельскохозяйственной отраслью страны, что более чем на 10,7 тыс. тонн меньше, чем за тот же период времени 2019 года.

Отмечается, что довольно сильно сократился экспорт лука и капусты — на 60% и 30% соответственно.

Однако при этом экспорт яблок, груш и айвы вырос в 16 раз. Также увеличились объёмы продажи цитрусовых, шиповника, арахиса.

Согласно данным минсельхоза, в стране, не смотря на сокращение экспорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции, производство товаров данной отрасли растёт.

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