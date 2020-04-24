Вильнюс, , 16:50 — REGNUM Страны Прибалтики решили принять обязательство друг перед другом о том, чтобы блокировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщил 24 апреля журналистам литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Такое соглашение Латвия, Литва и Эстония подпишут «в ближайшее время», поскольку предварительно они уже договорились. После этого ни одна из трёх стран не должна ни закупать белорусскую электроэнергию, ни пропускать её через свои электросети.

Напомним, БелАЭС строится на границе с Литвой. В Вильнюсе рассчитывают на влияние Европейской комиссии в этом вопросе.

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