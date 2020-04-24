Москва, , 16:43 — REGNUM Массовый потребительский спрос на автомашины отечественного производства можно поддержать предоставлением покупателям скидки в размере 10% по авансовому платежу, заявил 24 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автопрома.

«У нас уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки. Имею в виду льготные программы автокредитования, такие как «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль», когда молодая или многодетная семья может купить машину отечественного производства со скидкой по авансовому платежу в 10%», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент России заявил, что можно «дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан».

Владимир Путин подчеркнул, что это поможет поддержать спрос «на продукцию именно российских автозаводов», а все меры поддержки будут ориентированы на компании, «которые обеспечивают и наращивают уровень локализации, создают качественные современные рабочие места в России».

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