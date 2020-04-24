Душанбе, , 16:41 — REGNUM За два дня учащиеся швейных кружков в центрах дополнительного образования Согдийской области Таджикистана сшили 5 тысяч медицинских масок и бесплатно раздали их таджикистанцам, сообщает госинформагентство «Ховар» со ссылкой на источник в пресс-центре исполнительного органа власти области.

По словам директора Центра дополнительного образованияФирдавса Ашурматова, подобной деятельностью сейчас заняты учащиеся центров дополнительного образования ряда городов и районов области: Исфары, Канибадама, Деваштича, Ашта, Бабоджона Гафурова и Джаббора Расулова.

Отмечается, что в таких центрах на сегодняшний день действует 30 швейных кружков, где обучается 300 учащихся, которые изготавливают средства защиты на 100 швейных машинках.

Напомним, что в начале апреля 2020 года текстильные предприятия Таджикистананачали производить специальную защитную медицинскую одежду, халаты и медицинские маски.

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