Москва, , 16:15 — REGNUM Помощь предприятиям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса является приоритетным направлением работы ВТБ в текущих условиях. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе этой кредитной организации:

«Одним из востребованных инструментов поддержки являются кредиты на выплату зарплаты сотрудникам малых и микропредприятий. Банк принимает заявки от микропредприятия или малого бизнеса пострадавших отраслей вне зависимости от того, основной их ОКВЭД или дополнительный соответствует утвержденному Правительством РФ перечню. Заемные средства предоставляются компаниям при наличии у сотрудников открытого в любом из банков счета или банковской карты. ВТБ также принял участие в пилотировании блокчейн-платформы ФНС в рамках реализации программы по выдаче кредитов на зарплату.

ВТБ принял решение, не дожидаясь формального изменения условий госпрограммы, предоставлять кредиты компаниям среднего бизнеса на выплату зарплаты работникам. ВТБ активно работает по госпрограмме, которая предполагает реструктуризацию ранее выданных кредитов с отсрочкой погашения основного долга на полгода и уменьшением для клиента процентного платежа до 1/3 от первоначального. ВТБ также предлагает собственные программы реструктуризации для поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования.

Глава государства, в частности, заявил, что одновременно с шагами по профилактике болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения, в России принят целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям.

«Сразу отмечу, что важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Экономика России проходит тест на выживание».

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