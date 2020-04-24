Липецк, , 16:13 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации выразило благодарность главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову за успешное выполнение в регионе запланированных на 2020 год объемов работ по созданию лесных культур в лучшие агротехнические сроки и отлично организованную работу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко в правительственной телеграмме, пришедшей на имя главы области, также поблагодарил работников лесной отрасли региона. Он отметил, что в это сложное для страны время, связанное с распространением коронавирусной инфекции, коллектив управления лесного хозяйства Липецкой области успешно справился с поставленной на 2020 год задачей по охране, защите и воспроизводству лесов, а также защитному лесоразведению.

Регион одним из первых в стране завершил весенний лесокультурный сезон. Запланированный объем посадок Липецкая область выполнила в середине апреля. Как сообщили в управлении лесного хозяйства региона, искусственное лесовосстановление в Липецкой области проведено на площади более 280 гектаров. Поставлена задача увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии.

«Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения», — уверен Игорь Артамонов.