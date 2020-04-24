Москва, , 16:13 — REGNUM

Участники рынка общепита стараются адаптировать свою работу к сложившимся условиям, а утвержденные государством меры поддержки некоторых из них не касаются, поскольку направлены только на малый и средний бизнес, отметил в комментарии для ИА REGNUM в четверг, 24 апреля, генеральный директор группы компаний «Шоколадница» Олег Подгорный.

«На сегодняшний день мы получили один кредит от ВТБ на зарплаты. Он был выдан только для одной из наших компаний, использован исключительно по прямому назначению — банк самостоятельно переводил деньги нашим сотрудникам. Кредит получили из расчета « МРОТ х количество сотрудников х 6 месяцев « .

Большинство мер государственной поддержки, которые сейчас обсуждаются, направлены на малый и средний бизнес и нас не касаются. Как возвращать кредиты, пока тоже неясно. Четкого плана, как государство планирует поддерживать крупный бизнес, мы пока не наблюдаем.

Мы , в свою очередь, адаптируем наше меню под запросы потребителей. Развиваем доставку, работаем ежедневно над увеличением зон покрытия. Ведем переговоры с крупными торговыми сетями о продаже наших блюд на их полках. Мы д остигли договоренностей с несколькими торговыми сетями о том, что наши розничные сотрудники могут на время пандемии подработать работниками торговых залов. Остальной офис мы перевели на удаленный режим.