Москва, , 16:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин запретил государственным компаниям и органам государственной власти покупать иностранные лимузины.

«Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании… приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — сказал глава государства на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что автомобильная промышленность наряду со строительным комплексом станет ключевым сектором для восстановления экономики России после пандемии коронавируса.

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