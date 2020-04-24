Москва, 24 апреля 2020, 16:04 — REGNUM У властей РФ остаётся всё меньше возможностей для поддержки экономики РФ, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%. Как полагает Комолов, пока нельзя сказать, каким конкретно будет падение ВВП, так как до сих пор неизвестно, сколько продлится режим самоизоляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина в ходе онлайн-конференции заявила, что российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%.