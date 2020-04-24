Москва, , 16:04 — REGNUM У властей РФ остаётся всё меньше возможностей для поддержки экономики РФ, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%. Как полагает Комолов, пока нельзя сказать, каким конкретно будет падение ВВП, так как до сих пор неизвестно, сколько продлится режим самоизоляции.

«Может быть, он продлится и после майских праздников, а может быть, продлится до сентября, как многие полагают. Отсюда и значения падения ВВП могут быть самые разные, — сказал экономист. — Но можно сказать, что это будет самое сильное падение со времён 1990-х годов. Это будет сильнее, чем в 2008 году. Тогда экономика сократилась на 8% за один год. В 2014 году было минус 3%. Цена на нефть остаётся достаточно низкой. Активно тратятся резервы. Но государство не тратит средства на компенсацию потерь от вируса. Пока резервы тратятся только на компенсацию выпадающих доходов от нефтяного экспорта. А значит, возможностей для поддержки экономики вне бюджетного правила становится всё меньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина в ходе онлайн-конференции заявила, что российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%.