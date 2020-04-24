Москва, , 16:02 — REGNUM С 27 апреля процентная ставка по кредитам Банка России, выдаваемых для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе на поддержку и сохранение занятости, будет снижена с 4,% до 3,5% годовых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«С учётом изменения ключевой ставки мы приняли решение снизить с 4% до 3,5% годовых процентную ставку по новому механизму Банка России по поддержке кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, введённому несколько недель назад», — заявила Набиуллина.

«Мы рассчитываем, что это дополнительно повысит доступность кредита для малых и средних предприятий, положение которых оказалось наиболее уязвимым в непростых условиях», — указала она.