Невинномысск, Ставропольский край, , 16:15 — REGNUM Два новых резидента начнут работать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Невинномысске Ставропольского края. В рамках реализации инвестиционных проектов суммарно планируется создать 50 рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Компания «Рубайк-Н» планирует создать в городе инфраструктуру велопроката путем оснащения различных видов велосипедов и самокатов. Общая стоимость инвестпроекта составит 5 млн рублей, в рамках его реализации будет создано 21 рабочее место.

Второй новый резидент — компания «Спецстройкомплект-Н» — намерена запустить промышленное производство бронированных дверей и окон. Продукция будет поставляться в банки, ведомства, контролирующие органы и прочее. Инвестор вложит в проект 6,3 млн рублей и планирует создать в рамках его реализации 29 рабочих мест.

Напомним, территория опережающего развития «Невинномысск» была создана правительством РФ в декабре 2017 года. Для субъектов малого и среднего бизнеса, ставших резидентами ТОСЭР, действуют налоговые преференции. Например, налог на прибыль снижен до 5%, а налоги на землю и имущество вовсе не взимаются. Кроме того, с 30% до 7,6% снижены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.