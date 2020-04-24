Москва, , 15:59 — REGNUM Банк России может продолжить тренд на снижение ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы продолжаем видеть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях», — заявила Набиуллина.

Напомним, Банк России по итогам совещания директоров снизил ставку процента с 6% до 5,5%. Кроме того, было принято решение снизить с 4% до 3,5% годовых процентную ставку по новому механизму Банка России по поддержке кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.