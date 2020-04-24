Москва, , 16:01 — REGNUM Цена нефти марки Brent 24 апреля с утра открылась слабым ростом, однако вскоре после открытия рост сменился падением. К вечеру Brent дешевеет уже на 1% за баррель дают менее $24,50, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Техасская нефть WTI сегодня, также открывшись ростом, как и Brent, в данный момент корректируется вниз на 1,1% после вчерашнего рекордного роста на 17% всего за один торговый день.

Нефть дешевеет, несмотря на новости о сокращении предложения. Так, нефтяники Канады в апреле, по оценкам канадского министерства энергетики, снизили добычу нефти в среднем на 1 млн баррелей в сутки.

Напомним, что значительная часть канадской нефти добывается из битумных песков, и такая добыча является рентабельной при цене не ниже $30 за баррель.

Президент США Дональд Трамп дезавуировал свои прошлые заявления о том, что карантин и режимы самоизоляции в отдельных штатах надо в мае снимать и восстанавливать экономику, и теперь уже заявляет о том, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, надо продлить до лета.

Возможно, что эти заявления создают дополнительный негативный фон для цены на нефть, да и корректировка цен после столь бурного роста не помешает. Сегодня Brent будет торговаться в коридоре от $22 до $26 за баррель», — полагает эксперт.

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