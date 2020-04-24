Москва, , 15:59 — REGNUM На сегодняшний день целесообразности в продаже резервных запасов золота России нет. Об этом сегодня, 24 апреля, в ходе онлайн-конференции председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Нужды продавать золотой запас не видим», — сказала глава Банка России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за первые два месяца 2020 года Россия продала за рубеж золотые слитки на 854 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз. Согласно данным статистики Федеральной таможенной службы, больше всего золота из России было вывезено в столицу Великобритании. За январь — февраль 2020 года этот показатель составил 15,4 тонны на 775 млн долларов.

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