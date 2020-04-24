Тбилиси, , 15:58 — REGNUM В условиях вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса правительство Грузии обещает повысить пенсионерам пенсии, но сделает это только с 2021 года.

Как заявил на презентации антикризисного плана правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, вызванный пандемией кризис не будет преодолен ни за месяц, ни за год, ни за два. Поэтому правительство решило позаботиться о самой уязвимой части общества — пенсионерах и ввести систему повышения им пенсии в соответствии с показателем инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет будет учитывать и 80% от экономического роста.

«Это значит, что с 2021 года пенсии всем пенсионерам будут повышены на 20 лари, а для пенсионеров старше 70 лет пенсия увеличится на 25 лари», — заявил премьер.

По его же информации, этой льготой воспользуются 410 000 зарегистрированных в стране пенсионеров.

О том, как смогут пенсионеры на свои нынешние 200 лари в условиях ежедневного роста цен дожить до 2021 года, премьер ничего не сказал.