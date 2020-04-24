Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Семьям, входящим в категорию социально уязвимых, государство в течение 6 месяцев выплатит 600 лари, а это значит, что ежемесячно они будут получать по 100 лари. Об этом на представлении антикризисного плана правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его информации, эту социальную помощь получат от государства 70 тысяч семей, которым присвоено от 65 000 до 100 000 рейтинговых очков (их устанавливает агентство социального обслуживания на основании системы оценки уровня жизни и доходов той или иной семьи).

Такую же помощь получат многодетные семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 16 лет. Таких семей, по информации премьера, 21 тысяча. И еще 600 лари в течение месяца получат все граждане, входящие в категорию лиц с крайне ограниченными возможностями, примерно 40 000 человек.

Общий размер бюджета антикризисного плана Грузии составит 3,5 млрд лари.

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