Москва, , 15:53 — REGNUM Российскую экономику во втором квартале 2020 года может ожидать спад до 8%. Об этом заявила 24 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

По её словам, регулятор прогнозирует основное снижение экономики во втором квартале. По текущим оценкам оно составит до 8%.

За спадом последует постепенное восстановление. Третий квартал будет лучше второго, а четвёртый — лучше третьего. Наиболее сильным фактором падения будет снижение экспорта, оно составит 10−15% в 2020 году, добавила Набиуллина.

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