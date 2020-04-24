Париж, , 15:50 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что к концу мая должно быть принято решение об открытии кафе и ресторанов, которые с середины марта остаются закрытыми из-за пандемии, передает BFM TV.

По его словам, правительство Франции намерено «укрепить фонд солидарности для сектора, который останется закрытым после 11 мая».

«Фактически, доступ к фонду поддержки, созданному правительством, будет расширен для компаний, в которых работает до 20 человек и которые достигают оборота до 2 млн евро в гостиничном и ресторанном бизнесе, закрытых из-за COVID-19», — объявил в пятницу, 24 апреля, Бруно Ле Мэр.

Кроме того, сумма помощи будет увеличена вдвое до 10 000 евро для ресторанов и кафе, закрытых с середины марта.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции пообещало представителям гостиничного и ресторанного бизнеса конкретный план помощи.

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