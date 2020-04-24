Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen возобновит работу предприятия в городе Чаттануге (США) 4 мая текущего года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

График работы завода в Чаттануге для большей части цехов будет состоять из пятидневной и восьмичасовой рабочей недели. При этом время смен и перерывов будет устанавливаться в шахматном порядке.

Автопроизводитель заверил, что обеспечит сотрудников завода средствами индивидуальной защиты, а также установит температурный контроль для всех, кто входит и выходит с предприятия.

Также на заводе немецкого автопроизводителя будет установлен режим дистанцирования. Между сотрудниками должна соблюдаться дистанция в шесть футов (около 1,8 м). В столовой завода будут выдаваться ланчи в индивидуальных упаковках.

Ранее в пресс-службе Volkswagen заявили, что 27 апреля будет частично восстановлен выпуск автомобилей на калужском предприятии марки.

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