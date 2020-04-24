Москва, , 15:18 — REGNUM Правительство еще не приняло решение выплачивать трудовым мигрантам в России пособие по безработице или нет. Об этом 24 апреля заявил общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) Алексей Мостовщиков на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пока ответа еще не было. Это пока находится на рассмотрении. Инициативы исходят от большого количества организаций, и небольшая их часть получает поддержку. Потому что ресурсы бюджета ограничены и соответственно нельзя покрыть все желания. Но в то же время сейчас тяжелее всего работникам коммерческих предприятий, чиновники чувствуют себя более защищёнными», — сказал Мостовщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство стратегических инициатив предложило в письме правительству временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице.

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