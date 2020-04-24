Кампала, , 15:03 — REGNUM Международная компания по разведке нефти и газа Tullow Oil согласилась продать свои активы в Уганде французскому энергетическому гиганту Total за 575 млн долларов США. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Продажа доли Tullow в девелоперском проекте в регионе озера Альберт положила конец долгосрочным инвестициям ирландской компании в Уганду, что было вызвано конфликтом с правительством по вопросу налогообложения.

Запасы нефти в районе озера Альберт до сих пор не разработаны, отмечают эксперты.

Компания Tullow впервые обнаружила запасы нефти и газа на западе Уганды в 2006 году вместе с австралийской компанией Hardman, которую она затем выкупила. Эта финансовая сделка привела к спору с правительством Уганды по поводу налога, который ирландская компания в конечном итоге выиграла через международный арбитраж.

Кампала полагала, что Tullow слишком мала для разработки нефти, а также для строительства нефтеперерабатывающего завода, и это привело к тому, что китайский энергетический гигант CNOOC и французский Total стали партнерами по проекту.

В прошлом году Tullow, которая также ведет нефтяные операции в Гане и Кении, столкнулась с финансовыми проблемами и после перестановки в совете директоров решила продать активы, чтобы сократить долги. Изначально сделка по продаже своей доли Total сорвалась из-за спора с правительством по поводу выплаты налога, поэтому французская компания отказалась от своего плана строительства трубопровода и приостановила его.

Теперь сделка была возобновлена и успешно согласована с налоговым органом Уганды.

Обе компании планируют завершить сделку в этом году при условии согласия акционеров Tullow и CNOOC, которая имеет право купить 50% доли ирландской компании в нефтяном проекте в Уганде.