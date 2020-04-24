Берлин, , 15:02 — REGNUM В Германии можно оформить доставку на дом автомобилей компании Mercedes-Benz. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина немецкого автопроизводителя.

Стоит отметить, что заказать модель онлайн можно было в интернет-магазине компании еще в 2016 году. Но только сейчас Mercedes-Benz добавил опцию доставки авто на дом, что является уникальным решением для автодилеров Германии.

Представители автокомпании подчеркивают, что за доставку покупателю платить не придется — машина будет стоить столько же, сколько и в дилерском центре.

В Mercedes-Benz видят перспективу в таком способе доставки автомобилей и полагают, что уже к 2025 году порядка четверти продаж придется именно на интернет-магазин с доставкой. Представители марки заверили, что перед отправкой все модели проходят процедуру полной дезинфекции для уничтожения вирусов и бактерий.

Ранее стало известно, что руководство компании Mercedes-Benz планирует прекратить разработку легковых автомобилей на топливных элементах, а кроссовер GLC F-Cell с водородным двигателем будет снят с производства.

Читайте также: Стали известны подробности о новом Mercedes-Benz C-Class