Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Пенсионерам в Грузии в 2021 году поднимут пенсии. Об этом 24 апреля сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария на заседании экономической группы при антикризисном совете.

Как рассказал Гахария, тем, кому исполнится 70 лет и выше, пенсию увеличат на 25 лари (менее $8), а остальным — на 20 лари (менее $7).

«Это тот минимум, который страхует каждому нашему пенсионеру риски инфляции», — заявил премьер-министр. Он отметил, что всего повышение пенсий коснется 410 тыс. граждан страны.

Напомним, ранее Гахария, представляя антикризисный план, сообщил что лицам, которые потеряли работу из-за кризиса, разразившегося из-за коронавируса, в течение полугода будут выплачивать по 200 лари (около $60).

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