Душанбе, , 14:48 — REGNUM За первый квартал 2020 года сумма экспорта драгоценных и полудрагоценных металлов и камней в Таджикистане составила199 тыс. долл., что в сравнении с тем же периодом 2019 года меньше почти на 99,53%, сообщает агентство по статистике при президенте страны.

Таким образом, если за три месяца 2019 года Таджикистан экспортировал драгоценные металлы за рубеж на сумму порядка 42,9 млн долл., то за аналогичный период 2020 года эта сумма уменьшилась на 42,7 млн долл.

При этом сумма импорта драгоценных металлов и изделий из них за первые три месяца 2020 года меньше показателя за тот же период времени 2019 года на 58,4% и составляет лишь 769 тыс. долл.

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