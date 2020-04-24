Москва, , 14:43 — REGNUM Автомобильная промышленность наряду со строительным комплексом станет ключевым сектором для восстановления экономики России после пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

«Так выстраивать партнёрскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке. Убеждён, что как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики», — заявил Путин.