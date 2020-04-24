Москва, , 14:41 — REGNUM Проект новейшего атомного ледокола «Лидер», способного сделать круглогодичной навигацию по Северному морскому пути, стал ближе к осуществлению. 23 апреля в Мурманске и Владивостоке был дистанционно подписан контракт на строительство ледокола проекта 10 510 между дочерним предприятием Росатома ФГУП «Атомфлот» и судостроительным комплексом Роснефти в Приморском крае «Звезда».

Государственным заказчиком строительства ледокола является Росатом, застройщиком — ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» — единственный исполнитель контракта. По контракту ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка назвал подписание контракта важным шагом в истории атомного ледокольного флота. По его словам, ледокол «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, которые разработаны специалистами Росатома. «Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров. Ввод в эксплуатацию данного атомного ледокола позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов», — пояснил Кашка.

Технический проект нового атомного ледокола разработан центральным конструкторским бюро «Айсберг». На судне будет установлена ядерная энергетическая установка РИТМ-400. Она разработана предприятием Росатома — АО «ОКБМ Африкантов».

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

Денис Кравченко, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательствуназвал подписание контракта хорошим знаком для российской экономики. Он напомнил, что этот проект неслучайно был поддержан в рамках окружных форумов «Локомотивы роста». «Сейчас, в условиях, когда бизнес будет испытывать трудности с размещением новых заказов на отечественных предприятиях, продолжение реализации таких масштабных государственных проектов играет особую роль. Оно позволяет сохранять рабочие места, вкладывать деньги в промышленность, поддерживать развитие предприятий», — отметил он.

Кравченко напомнил, что ранее машиностроительный дивизион Росатома активно включился в работу по импортозамещению оборудования для нефтегазовой промышленности. «А теперь принадлежащая нефтяникам верфь поможет построить уникальный атомный ледокол», — сказал депутат, добавив, что это станет еще одним хорошим примером сотрудничества двух отраслей.

Член комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин подчеркнул, что ледокол «Лидер» является качественно новым проектом. «Подписание контракта на строительство атомного ледокола «Лидер» говорит о том, что планы по созданию нового атомного ледокольного флота принимают видимые очертания», — прокомментировал он. Благодаря беспрецедентной мощности реакторных установок ледокол сможет проходить льды толщиной 4 метра, что «фактически сделает возможной круглогодичную навигацию по Северному морскому пути». «А это уже будет новая веха в освоении Арктики», — пояснил депутат.

Он также обратил внимание на то, заказ Росатома будет способствовать развитию новых компетенций судостроительного комплекса «Звезда»: «Это даст хороший импульс экономическому и социальному развитию всего Приморского региона», — заявил Игошин.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев полагает, что подписание контракта на постройку первого из трех запланированных атомоходов проекта 10 510 «Лидер» запускает старт большим переменам в жизни Арктики. Круглогодичная навигация Северного морского пути сделает реальностью планы по превращению СМП в альтернативный морской маршрут между Европой и Азией, уверен эксперт.

«Обеспечение жизнедеятельности в арктической зоне России с началом круглогодичной навигации перестанет жестко зависеть от мероприятий «северного завоза». Широкие корпуса этих ледоколов, с помощью мощных силовых атомных установок способные преодолевать толстые льды и проводить по ним караваны танкеров и газовозов, откроют богатые ресурсами недра арктической зоны для экспортных рынков», — пояснил он.

По его словам, новые проекты по добыче угля, нефти, природного газа и производства СПГ получат кратчайший выход на растущие рынки сбыта в Юго-Восточной Азии. «Многое сдерживалось медленным развитием инфраструктуры СМП в условиях сурового арктического климата и долгой полярной зимы. Первый атомоход «Лидер» планируется пустить в эксплуатацию к 2027 году. В освоении Арктики начнется новый этап, а богатства полярного севера широко войдут в экономический оборот», — заявил Калачев.