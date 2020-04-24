Москва, , 14:40 — REGNUM Для поддержки системы здравоохранения в регионах за счёт федеральных средств закупят 1200 реанимобилей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

«Уже принято решение дополнительно закупить за счёт федеральных средств автомобильную технику. Имею в виду 1 тыс. 200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений», — заявил Путин.

«Средства на них уже выделены — это 5,2 млрд рублей. Техника, столь необходимая людям в системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее. Прошу правительство и руководителей субъектов федерации держать эту ситуацию на контроле», — подчеркнул он.