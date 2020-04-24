Москва, , 14:40 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») назвал правильным решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Оно должно поддержать экономику в трудных условиях, связанных с пандемией коронавируса», — отметил Аксаков.

По его оценке, динамика инфляции позволяет регулятору принять такое решение: инфляция находится на приемлемом уровне и не стремится за пределы целевого показателя.

«Решение Банка России должно стимулировать коммерческие банки выдавать кредиты на более выгодных для заемщиков условиях. В сочетании с другими мерами правительства РФ и Банка России по поддержке экономики снижение ключевой ставки позволит активизировать кредитование предприятий и минимизировать негативные экономические последствия от пандемии коронавируса», — добавил парламентарий.