Владивосток, , 14:40 — REGNUM Автозавод «Мазда Соллерс», который находится во Владивостоке, приостановит производство машин со следующей недели. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Приостановка производства связана с модернизацией, которая продлится до конца мая 2020 года. При этом, как заверили в компании, дилеры Mazda получили достаточное количество автомобилей марки, чтобы не испытывать дефицита на время приостановки выпуска машин на заводе.

Ранее автозавод японской марки во Владивостоке приостанавливал выпуск продукции с 30 марта по 6 апреля, что было связано с мерами, которые предприняли российские власти для предотвращения распространения коронавируса.

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