Москва, , 14:35 — REGNUM Предприятия автопрома попали в список системообразующих в соответствии с их рооль для российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

«Добавлю, что ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики», — заявил Путин.

Критериев включения автопредприятий в список системообразующих «объективные и прозрачные», отметил он — выручка от 20 млрд рублей и численность от 1 тыс. человек

Для таких компаний предусмотрен специальный банковский продукт, а именно льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться в размере ключевой ставки Центрального банка, а половина кредита обеспечивается также гарантиями Министерства финансов.

«Эта программа должна работать начиная с предстоящей недели», — указал Путин.