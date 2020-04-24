Сеул, , 14:37 — REGNUM 24 апреля Южная Корея поставила в Индонезию 32 200 ПЦР-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные источники.

Напомним, что ранее в правительстве Южной Кореи заявляли, что окажут гуманитарную помощь Индонезии на общую сумму 600 млн вон (~$500 тыс.).

Известно, что 8 апреля южнокорейские власти предоставили Национальному агентству по противодействию стихийным бедствиям Индонезии 300 аэрозольных стерилизаторов на общую сумму 100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля президенты Южной Кореи и Индонезии провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопрос предоставления Индонезии гуманитарной помощи.

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По состоянию на 24 апреля в Индонезии подтверждено 8 211 случаев заражения коронавирусом.