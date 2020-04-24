Москва, , 14:31 — REGNUM В России есть богатый опыт эффективной поддержки автомобильной промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

«У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома. Многие помнят 2008−2009 год, на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные, адресные решения позволили производителям пройти сложный период. Более того, в дальнейшем отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития», — заявил Путин.

«Конечно, текущий момент имеет свою специфику, и бизнес её хорошо понимает на примере своих предприятий и регионов, где они работают», — подчеркнул он.

Президент отметил, что в связи с этим необходимо представить конкретные меры поддержки автомобильного рынка.