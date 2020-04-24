Москва, , 13:46 — REGNUM Совет директоров Банка России 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 6% до 5,50% годовых, следует из опубликованного документа Банком России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой в настоящее время денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года может составить 3,8−4,8%, а в дальнейшем стабилизируется на уровне 4%.

Ожидания низкой инфляции связаны с сокращением совокупного спроса в мире на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это компенсирует эффекты текущих проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.