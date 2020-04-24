Сеул, , 13:38 — REGNUM Международный инвестиционный банк J.P. Morgan вновь понизил свой прогноз темпов роста экономики Южной Коре на 2020 год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей банка.

По их словам, в текущем году темпы роста экономики страны упадут до 0%.

Известно, что на пересмотр прогноза во многом повлияла ситуация с коронавирусом. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что Банк Кореи сохранит учетную ставку на уровне 0,75% до конца года.

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Напомним, что в начале февраля банк J.P. Morgan понизил прогноз темпов экономического роста Южной Кореи с 2,3% до 2,2%, 5 марта — до 1,9%, а 20 марта — до 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года ВВП Южной Кореи упал на 1,4% по сравнению с прошлым кварталом.

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