Подгорица, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович на встрече с представителями туристической индустрии и отельерами сообщил, что уже 4 мая будут созданы предпосылки для работы малых и средних предприятий.

Правительство планирует разрешить отелям и другим туристическим объектам открыться во второй половине мая.

Правда, власти пока не делятся планами открытия границ для туристов и возобновления авиасообщения.

Национальная авиакомпания Montenegro airlines пока отменила все рейсы до 7 мая включительно.