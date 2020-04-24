Подгорица, 24 апреля 2020, 13:28 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович на встрече с представителями туристической индустрии и отельерами сообщил, что уже 4 мая будут созданы предпосылки для работы малых и средних предприятий.
Правительство планирует разрешить отелям и другим туристическим объектам открыться во второй половине мая.
Правда, власти пока не делятся планами открытия границ для туристов и возобновления авиасообщения.
Национальная авиакомпания Montenegro airlines пока отменила все рейсы до 7 мая включительно.