Москва, , 12:24 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал инициативу о прямой выплате каждому гражданину РФ средств в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) в рамках поддержки на период самоизоляции. Об этом он заявил 24 апреля на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, правительству следует выделить 1,850 трлн рублей непосредственно на поддержку граждан.

«Если ничего не предпринимать, то проблемы будут серьёзные. Мы посчитали, что если не предпринимать никаких мер, то после шести месяцев карантина падение ВВП может составить 20%», — сказал Титов.