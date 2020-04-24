Москва, , 12:23 — REGNUM В период самоизоляции гражданам следует разрешить потратить половину материнского капитала на текущие расходы. Об этом 24 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, подобная мера не потребует дополнительных государственных расходов, но при этом окажет существенную поддержку для людей и стимулирует спрос.

«Эта сумма — 301 млрд рублей. И это может оказать содействие большим семьям, которые сегодня являются социальной группой, требующей первоочередную поддержку», — заявил Титов.

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