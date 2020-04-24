Москва, , 12:00 — REGNUM Пандемия коронавируса и введённые в связи с этим ограничительные меры продолжают оказывать негативное воздействие на сферу туризма в России. Об этом заявили в Федеральном агентстве по туризму РФ.

Читайте также: В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса

По данным ведомства, временное закрытие границ России из-за пандемии коронавируса и полная остановка въездного туризма приводят к «колоссальным убыткам для экономики», пишет РБК. Они оцениваются как минимум в 300 млрд рублей за квартал.

Также по теме: В РФ исчезнет 30% туроператорского и турагентского бизнеса — прогноз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что потери туристического бизнеса в России из-за вспышки коронавиурса и принимаемых мер для предупреждения его распространения могут исчисляться десятками миллионов долларов. Так, только въездной турбизнес, где основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март, может потерять до $100 млн. Потери выездного туризма оценочно составят примерно 500−700 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода