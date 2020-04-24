Токио, , 11:58 — REGNUM Японская компания Toyota планирует постепенно отказаться от производства восьмицилиндровых двигателей. Об этом сообщает портал The Drive.

Компания будет постепенно перепрофилировать свои заводы с производства V8 на производство Twin-Turbo V6. Силовая установка с принудительной индукцией постепенно заменит восьмицилиндровые двигатели в таких автомобилях, как Tundra, Sequoia и Land Cruiser.

По информации журналистов издания, завод по производству двигателей Toyota в штате Алабама (США) выпустит около 30 000 двигателей V8, чтобы иметь запас для существующих моделей с данной силовой установкой. Затем, когда такое количество двигателей будет выпущено, различные секции завода перейдут на производство V6.

А вот предприятие в Японии продолжит выпуск V8 для тех немногих автомобилей, которые по-прежнему в них нуждаются. Они будут выпускать восьмицилиндровые двигатели еще два-три года, но в конечном итоге также перейдет на выпуск V6.

Напомним, 8-цилиндровые моторы устанавливаются на такие модели японской марки Toyota, как Land Cruiser, Tundra и Sequoia, а также ими оснащаются модели марки Lexus.

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