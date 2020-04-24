Москва, , 11:50 — REGNUM Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России необходимо обновить. Об этом 24 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, далеко не все представители малого и среднего бизнеса включены в реестр, поэтому рассчитывать на меры поддержки они не могут. По этой причине запланированное на август обновление следует перенести на май. Также следует предпринять ряд других мер.

«К нам обращается большое количество ИП, которые зарегистрированы как ИП без права найма работников и у них другая система регулирования — они выпали фактически из наших мер поддержки», — сказал Титов.

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