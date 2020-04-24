Москва, , 11:50 — REGNUM Удалённый формат работы готовы сохранить после отмены самоизоляции 27% работодателей. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ «Влияние пандемии на российский бизнес».

Отмечается, что из-за объявления нерабочего периода 33% работодателей перевели сотрудников на удалённую работу. Из них около 20% готовы оставить часть работников в таком режиме после того, как ограничения снимут, а 7% согласны перевести на удалённую работу весь штат.

При этом 84% работодателей отметили снижение качества работы при удалённом режиме, а 14% не заметили разницу. Более эффективной такую работу не назвал никто, отмечает РБК.

На дистанционный режим перешла треть компаний, ещё 34% работодателей отправили работников в неоплачиваемый отпуск, 18% — уволили, а 3% перевели на другие должности.

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