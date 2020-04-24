Москва, 24 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Хочется напомнить сотрудникам Deutsche Bank, что финансовые резервы России не ограничиваются ФНБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев, заявление немецких банкиров.
Как сообщало ИА REGNUM, Deutsche Bank высказался на тему российской финансовой стабильности. Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
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