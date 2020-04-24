Москва, , 11:33 — REGNUM Хочется напомнить сотрудникам Deutsche Bank, что финансовые резервы России не ограничиваются ФНБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев, заявление немецких банкиров.

«Совокупные международные резервы Российской Федерации составляют $569,7 млрд. При этом, конечно, 20−22% приходится на монетарное золото, то есть не самый ликвидный актив.

Не думаю, что в ближайшие годы средняя цена на российскую нефть будет $15 или даже $30. Скорее всего, низкие цены на энергоносители продержатся только ближайшие 2−3 месяца.

И уже к январю 2021 года нефть марки Brent будет около $50. Самые пессимистичные прогнозы по восстановлению международного туризма, торговли и авиаперевозок приходятся на начало 2021 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Deutsche Bank высказался на тему российской финансовой стабильности. Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

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