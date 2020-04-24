Барнаул, , 11:31 — REGNUM Заявление глава Минстроя Владимира Якушева, отметившего, что что собираемость платежей с населения упала на 30%, с предприятий — на 45−50%, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» в Барнауле Константин Емешин:

«Реально у меня в ТСЖ такого не наблюдается. Платят больше чем в прошлом месяце, но это связано с тем, что у нас дом оборудован тепловыми счетчиками и поэтому люди платят в марте по квитанциям за февраль, когда было холоднее. Соответственно в апреле они платят по квитанциям за март, поэтому с учетом того, что теплеет, то соответственно и начисление уменьшается.

А жители платят по квитанциям за прошлый месяц. Например в марте было начислено всех коммунальных услуг 677 тыс рублей, а жители заплатили 738 тысяч. А неплательщики традиционно есть две квартиры, так они и сейчас задерживают платежи и платят только после отключения электроэнергии… Хотя конечно по одному дому судить сложно — мало статистики».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минстроя Владимир Якушев направил в правительство письмо, в котором отмечается, что жилищно-коммунальное хозяйство необходимо включить в перечень отраслей российской экономики, сильнее других пострадавших от пандемии коронавируса.

По мнению чиновника, управляющие компании испытывают большую нагрузку, так как увеличилась частота уборки и дезинфекции помещений и потребовались разъяснения о расчетах за услуги ЖКХ.

Читайте ранее в этом сюжете: Минстрой попросил считать ЖКХ серьёзно пострадавшей от пандемии отраслью