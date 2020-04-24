Ижевск, , 11:35 — REGNUM С 27 по 30 апреля 2020 года автокомпания «АвтоВАЗ» планирует приостановить выпуск моделей на своём предприятии «Лада Ижевск». Об этом заявил председатель Удмуртской республиканской организации ВПРОВ Григорий Черных в интервью «Интерфакс».

По его словам, приостановка сборки авто связана с перебоями поставок комплектующих, а также с уменьшением объёма заказов на продукцию завода. Стоит отметить, что после майских праздников автокомпания уйдёт в традиционный регламентированный отпуск.

В свою очередь в российский автокомпании подчеркнули, что автомобили имеются у дилеров марки. Кроме того, их можно приобрести онлайн.

Ранее стало известно, что в АО «АвтоВАЗ» назначен новый исполнительный вице-президент по финансам. Им стала работавшая ранее директором по учету и отчетности компании Наталья Васильева-Бернард.

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