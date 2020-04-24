Казань, , 11:27 — REGNUM Главное инвестиционно-строительное управление Татарии объявило аукцион, в рамках которого будет выбран подрядчик на достройку новой школы в Казани. Торги пройдут 28 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школу планируется возвести на улице Назиба Жиганова. Она должна вместить 1224 ученика. Начальная цена лота — 955 260 175,48 рубля. Профинансируют проект из бюджета республики.

В документации уточняется, что сроки исполнения контракта — до 1 декабря 2020 года.

В здании также планируется разместить бассейн.

Напомним, год назад госучреждение уже объявляло тендер на возведение школы с теми же характеристиками и по тому же адресу. Начальная цена тогда составляла более 295,492 млн рублей. Победителем было признано ООО «Ак Таш», ставшее единственным участником аукциона. С ним был подписан контракт, в котором указывалось, что компания проведёт подготовительные, земляные, свайные работы, инженерную подготовку территории, выполнит устройство фундаментов и оснований, возведёт несущие конструкции и выполнит устройство кровли.

Компания «Ак Таш» учреждена в феврале 2007 года. Её владелец и директор — Газинур Ахметов. В ООО на начало 2019 года работало свыше 700 сотрудников.