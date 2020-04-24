Ставрополь, , 11:35 — REGNUM Ряд предприятий в Ставропольском крае перепрофилировали свои мощности на выпуск средств индивидуальной защиты, востребованных на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщил 24 апреля у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Прежде всего речь идет о производстве медицинских масок и бахил.

Так, 14 предприятий в регионе в настоящее время занимаются пошивом многоразовых масок. По данным губернатора, со 2 апреля по сегодняшний день ими произведено более 1,2 млн изделий. Владимиров отметил, что благодаря этому удалось обеспечить масками многих людей — раздать их ветеранам и пожилым людям, а также направить в розничную сеть.

Кроме того, два краевых предприятия Ставрополья нарастили объемы выпуска бахил. Всего с начала месяца выпущено более 3 млн штук.

Напомним, ранее в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставрополья сообщали, что девять швейных предприятий края начали серийное производство гигиенических масок из хлопковой ткани. Ежедневный объем выпуска составляет более 20 тыс. штук. Изделия не являются медицинскими, однако подходят для использования в быту в качестве бактериальной фильтрации.

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