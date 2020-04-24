Берлин, , 11:25 — REGNUM В немецком Deutsche Bank спрогнозировали, на сколько хватит ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) России при ценах на нефть Urals в размере $15 за баррель.

Так, ликвидные средства ФНБ закончатся при указанных ценах на нефть за два года. При стоимости Urals $30 за баррель средств ФНБ хватит на шесть лет.

Сейчас ликвидная часть Фонда национального благосостояния по текущему курсу составляет порядка 9 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что средств ФНБ «хватит как минимум при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета».

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, к концу 2020 года в ФНБ останется порядка 7 трлн рублей.

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